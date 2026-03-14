Марочко: не выдерживая натиска ВС РФ, Киев сдает позиции у Доброполья

Военный эксперт отметил, что у противника начинает рушиться фронт.

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), не выдерживая натиска российских сил, сдают позиции у Доброполья Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, у противника начинает рушиться фронт на добропольском участке.

«Касаемо добропольского участка: здесь наши военнослужащие продолжают развивать успех. Противник сейчас сдает некоторые позиции, есть элементы обрушения некоторых участков, но это еще не закономерность, а единичные случаи. Не исключаю, что фронт у противника может посыпаться на данном направлении», — сказал он.