Разбившийся в Ираке американский KC-135 не предусматривал катапультирования

Потерпевший крушение в Ираке самолёт-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker не был оборудован парашютами или системой катапультирования.
Как выяснили в РИА Новости, изучив материалы американских военно-воздушных сил, изначально экипаж данного судна имел на борту парашюты, однако в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Тогда военные пришли к выводу, что вероятность успешного покидания такого самолёта с парашютом крайне мала.
Что касается системы катапультирования, её на самолёт-заправщик не устанавливали никогда, так как машины такого класса не имеют технической возможности для установки данной системы и её эксплуатации.
Ранее в ВС США заявили о гибели четырёх членов экипажа упавшего в Ираке KC-135.
Инцидент произошёл 12 марта на западе Ирака.
Центральное командование ВС США настаивает, что инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнём.
При этом агентство IRIB ранее передавало, что весь экипаж KC-135 погиб в результате поражения ракетой групп сопротивления над территорией западного Ирака.
«Военная хроника» отмечает, что сбитый над территорией Западного Ирака KC-135 является первой крупной потерей США самолётов такого типа за время операции «Эпическая ярость».