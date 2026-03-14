Делегация Венгрии обсудила в Киеве с дипломатами ЕС нефтепровод «Дружба»

БУДАПЕШТ, 14 марта. /ТАСС/. Венгерские правительственные эксперты провели в Киеве с юристом из США и европейскими дипломатами консультации по вопросу о возобновлении работы нефтепровода «Дружба», но до сих пор не получили согласия на встречу с украинскими коллегами. Об этом сообщил находящий в Киеве заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек.
«Киев — это место, где можно поговорить с американцами. Я так и сделал, встретившись сегодня с американским юристом. Я изложил ему позицию Венгрии, и он отнесся к ней с пониманием. И, кстати, сегодня днем была важная новость: американцы освободили от санкций морские перевозки российской нефти, что также демонстрирует отношение США», — сказал Цепек, возглавляющий венгерскую делегацию, которая с 11 марта безуспешно добивается в Киеве встречи с украинскими официальными лицами, а также осмотра нефтепровода «Дружба».
Он отметил, что четверо венгерских экспертов встретились также с сотрудниками посольства Словакии и других европейских стран. «Единственные, с кем мы еще не вели переговоры, — это представители Министерства энергетики Украины. Но мы сохраняем спокойствие», — заверил Цепек, выразив надежду, что «рано или поздно переговоры все равно состоятся».
Ранее венгерская делегация провела в Киеве консультации с представителем Еврокомиссии и дипломатами из стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдной ситуацию, когда специалисты, прибывшие на Украину, смогли встретиться там со всеми, кроме украинцев. По его мнению, украинские власти не разрешают им осмотреть нефтепровод «Дружба», потому что тогда выяснится, что он пригоден к работе и Владимир Зеленский говорит неправду. В Будапеште убеждены, что Киев блокирует транзит российской нефти только по политическим причинам.
Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» на венгерские НПЗ с 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу. Будапешт принял ответные меры против Киева, заблокировав ему «военный кредит» Евросоюза на €90 млрд и предупредив, что будет препятствовать любым решениям Брюсселя, выгодным для украинцев.