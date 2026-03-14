Делегация Венгрии обсудила в Киеве с дипломатами ЕС нефтепровод «Дружба»

«Киев — это место, где можно поговорить с американцами. Я так и сделал, встретившись сегодня с американским юристом. Я изложил ему позицию Венгрии, и он отнесся к ней с пониманием. И, кстати, сегодня днем была важная новость: американцы освободили от санкций морские перевозки российской нефти, что также демонстрирует отношение США», — сказал Цепек, возглавляющий венгерскую делегацию, которая с 11 марта безуспешно добивается в Киеве встречи с украинскими официальными лицами, а также осмотра нефтепровода «Дружба».