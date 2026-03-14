Росстат: уровень бедности в России снизился до исторического минимума

Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году составила 9,8 млн человек.
Согласно предварительным данным Росстата, уровень бедности в стране составил исторически минимальные 6,7% после 7,1% в 2024 году.
Так, в IV квартале 2025 года уровень бедности составил 4,8%, в III квартале — 6,5%, во II квартале — 7,4%, в I квартале — 8,1%.
В ведомстве отметили, что на снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счёт роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по итогам 2025 года более 44% граждан, участвовавших в программе социального контракта, смогли преодолеть черту бедности.