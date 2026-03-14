Экс-секретарь Чаушеску предложил создать движение за реконструкцию Румынии

БУХАРЕСТ, 14 марта. /ТАСС/. Бывший личный секретарь президента Румынии Николае Чаушеску (1918−1989) выступил с инициативой учреждения партии «Движение за реконструкцию Румынии». Об этом 79-летний экономист Константин Боштинэ сообщил в статье, размещенной на сайте corect-news.ro.
По мнению Боштинэ, партии, которые управляют страной после свержения режима Чаушеску, уже не пользуются поддержкой большинства румын. Лишь 11,5% участников опроса, который провел социологический институт INSCOP в январе 2026 года, выразили доверие парламенту, 18,4% — правительству и 27,9% — президенту. В июле прошлого года 66,2% респондентов назвали Чаушеску хорошим лидером.
«Партии, образующие правящую коалицию, занимаются не реальными проблемами Румынии, а продвижением партийных интересов, перераспределением государственных должностей между людьми без опыта, слабо подготовленных и в отдельных случаях с программами, которые противоречат интересам румынского государства», — отметил Боштинэ. «Стране нужны коренные перемены, и движение за реконструкцию Румынии мобилизует в национальных интересах 70% граждан, которые больше не доверяют правящим партиям, — отметил он. — Движение будет проводить политику с упором на национальные интересы, в Евросоюзе, но при взаимовыгодном международном сотрудничестве».
В декабре 1989 года в Румынии произошло восстание, в результате которого режим Чаушеску был свергнут. По приговору революционного трибунала Чаушеску и его супруга Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года.