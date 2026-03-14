Экс-генсек Минобороны Турции подал иск против патриарха Варфоломея

«В ходе Лозаннской конференции Константинопольскому патриархату было разрешено остаться в Стамбуле при условии, что он не будет заниматься политико-административной деятельностью. Сейчас Фанар вместе с Грецией оккупирует турецкие острова, меняя политические границы Турции, занимается экуменической деятельностью, предоставил Украине (раскольнической Православной церкви Украины — ред.) автокефалию — что является на самом деле политической деятельностью», — отметил Ялым.