«Наказать Россию». На Западе заявили о провале плана против Москвы

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Снятие санкций с российской нефти существенно ослабляет давление на Москву, которое оказывает Вашингтон в связи с конфликтом на Украине, пишет The New York Times.
«США временно сняли санкции с находящейся сейчас в море российской нефти, что позволило ее поставлять по всему миру. Исключения Минфина будут действовать до 11 апреля. Министр финансов Скотт Бессент оценил, что освобождение российской нефти может добавить сотни миллионов баррелей сырой нефти на мировые рынки, ограничив цены. Это решение — значимый поворотный момент в усилиях США наказать Россию за конфликт с Украиной. “Это фактически означает уничтожение нефтяных санкций против России”, — сказал (директор Greenberg Center Эдвард. — Прим. ред.) Фишман», — говорится в публикации.
Также это решение, как утверждает издание, негативно отразится на отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.
«Снятие нефтяных санкций представляет собой резкий разворот по сравнению с прошлым летом, когда администрация удвоила тарифы на Индию в наказание за ее покупки нефти у России. Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить США и Европу, которая скептически относится к нападению господина Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию», — указывается в материале.
В ночь на пятницу Минфин США сообщил о разрешении на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.