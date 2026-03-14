«Наказать Россию». На Западе заявили о провале плана против Москвы

«США временно сняли санкции с находящейся сейчас в море российской нефти, что позволило ее поставлять по всему миру. Исключения Минфина будут действовать до 11 апреля. Министр финансов Скотт Бессент оценил, что освобождение российской нефти может добавить сотни миллионов баррелей сырой нефти на мировые рынки, ограничив цены. Это решение — значимый поворотный момент в усилиях США наказать Россию за конфликт с Украиной. “Это фактически означает уничтожение нефтяных санкций против России”, — сказал (директор Greenberg Center Эдвард. — Прим. ред.) Фишман», — говорится в публикации.