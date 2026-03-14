Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Временные сложности с мобильной связью и подключением к интернету возможны на территории Подмосковья, заявил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
«На территории Московской области возможны временные сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации», — сказал Коркин.
В условиях ограничений депутат рекомендовал для доступа к интернету по возможности использовать Wi-Fi, а для совершения звонков и отправки сообщений — VoWiFi.
«В Московской области проведена работа по организации доступа к социально значимым ресурсам региона при угрозах атаки беспилотных воздушных судов в периоды ограничений работы мобильного интернета», — добавил Коркин.
Он уточнил, что к социально значимым ресурсам Подмосковья, к которым должен быть обеспечен доступ, отнесены: «Мобильное приложение РПГУ», «Портал Здравоохранения Московской области», «Сервис единой аутентификации и авторизации», «ЖКХ-Контур» системы мониторинга инфраструктуры ЖКХ, а также цифровые сервисы «Системы 112» — «Мобильное приложение Системы 112 МО», «Видео чат Мобильного приложения Системы 112 МО» и «Сервер Видео чата Мобильного приложения Системы-112 МО».