Лукашенко в шутку пригрозил главе Минсельхоза отправкой в штурмовики из-за телят

Глава Минсельхоза Белоруссии Юрий Горлов отправится в штурмовики, если не обеспечит строительство профилакториев для телят. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — сказал белорусский лидер.
В свою очередь Горлов пообещал выполнить поставленную задачу и отправиться в штурмовики. Лукашенко добавил: «Да, лучше построй, а там уже…».
Белорусский лидер отметил, что если чего-то не хватает, необходимо развивать собственное производство, которое страна вполне способна наладить.