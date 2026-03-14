Лукашенко в шутку пригрозил главе Минсельхоза отправкой в штурмовики из-за телят

Горлов рискует стать штурмовиком, если не выполнит задание Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минсельхоза Белоруссии Юрий Горлов отправится в штурмовики, если не обеспечит строительство профилакториев для телят. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — сказал белорусский лидер.

В свою очередь Горлов пообещал выполнить поставленную задачу и отправиться в штурмовики. Лукашенко добавил: «Да, лучше построй, а там уже…».

Ранее KP.RU сообщал, что президент Белоруссии раскритиковал импорт свинины в страну. Лукашенко подчеркнул необходимость обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией.

Белорусский лидер отметил, что если чего-то не хватает, необходимо развивать собственное производство, которое страна вполне способна наладить.

