Посол Липаев заявил, что Молдавия идёт к церковному расколу

Румынская православная церковь при поддержке нынешних молдавских властей ведёт дело к церковному расколу в Молдавии, заявил в интервью ТАСС посол России в Румынии Владимир Липаев.

По его словам, в стране вытесняется русское православие и происходит переподчинение Православной церкви Молдавии так называемой Бессарабской митрополии Румынской православной церкви.

«В нарушение норм межцерковного общения упомянутая структура активно принимает под свою юрисдикцию молдавских священников — якобы они возвращаются в лоно “материнской церкви”, к которой, правда, никогда не принадлежали», — отметил дипломат.

Глава дипмиссии подчеркнул, что подобными лицемерными оправданиями предпринимается попытка прикрыть агрессивную экспансию на чужую каноническую территорию. Это, по мнению посла, не только ведёт к церковному расколу в Молдавии, но и наносит удар по единству и авторитету мирового православия в целом.

Ранее Липаев заявил, что Бухарест проводит политику «румынизации» молдавского общества.

RT между тем рассказал, каким гонениям подвергается Православная церковь Молдовы.