В FAA назвали причину приостановки работы аэропортов Вашингтона

РИА Новости: причиной остановки аэропортов Вашингтона стал запах в диспетчерской.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило РИА Новости, что причиной запрета на вылеты во всех трех столичных аэропортах стал сильный химический запах в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния.

Ранее FAA ввело полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона — «Рейган», «Даллес» и «Балтимор» — из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования.

«FAA временно приостановило обслуживание рейсов в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана (DCA), международном аэропорту Даллеса (IAD) и аэропорту Балтимор-Вашингтон (BWI). Причиной стал резкий химический запах в диспетчерском центре Potomac TRACON, который повлиял на самочувствие части авиадиспетчеров», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос РИА Новости.

FAA ввело полный запрет на вылет самолетов из всех аэропортов столичного региона примерно в 16:50 по местному времени (23:50 мск) из-за технического сбоя. Согласно оперативным данным ведомства, авиасообщение планируют возобновить уже не ранее 19:00 (02:00 мск субботы), хотя ранее ожидалось, что работа будет восстановлена к 18:00 по восточному времени.

