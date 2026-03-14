МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об отходе от международного права свидетельствуют о двойных стандартах Запада и ставят под вопрос поддержку Украины, пишет немецкая газета Spiegel.
«Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. Конечно, это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию», — указывается в публикации.
По словам автора, неожиданное признание фон дер Ляйен стало отражением западного подхода двойных стандартов. Так, защита сугубо личных интересов на Украине прикрывалась мнимым стремлением защитить мировой порядок.
«Теперь европейцам нужно спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?» — добавляется в статье.