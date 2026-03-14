В компании Бэнкси рассказали о беспрецедентном ажиотаже

ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости. В организации, связанной с британским стрит-арт художником Бэнкси, рассказали РИА Новости, что столкнулись с беспрецедентным наплывом обращений после публикации в СМИ о якобы настоящем имени художника-анонима.
В пятницу агентство Рейтер опубликовало собственное расследование, на основании которого заявило, что настоящее имя Бэнкси при рождении — Робин Ганнингем, которое он позднее сменил на крайне популярное в Великобритании имя Дэвид Джонс. При этом авторы расследования отмечали, что неизвестно, использует ли он последнее до сих пор.
«Pest Control в настоящее время получает беспрецедентное количество запросов», — заявили в компании Pest Control, созданной Бэнкси и отвечающей за проверку подлинности его работ, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение СМИ.
Там отметили, что ответа на запрос, возможно, придется дожидаться месяцами.
Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.