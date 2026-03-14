В Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе объявлена угроза атаки беспилотников.
«Средства ПВО мониторят ситуацию, при возникновении опасности отражают атаку вражеских БПЛА, поэтому жители могут слышать громкие звуки», — написал он в Telegram-канале.
Днём ранее на проезжей части дороги в Краснодаре были обнаружены обломки БПЛА.
