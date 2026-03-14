Вэнс утверждает, что США не понимают полностью, почему был нанесен удар по школе в Минабе

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что американская администрация не понимает полностью, почему был нанесен удар по школе для девочек в иранском городе Минаб.
«Не думаю, что мы полностью понимаем, что там произошло», — заявил 13 марта заместитель главы вашингтонской администрации журналистам при посещении штата Северная Каролина, комментируя трагедию в Минабе. «Мы должны завершить расследование. Верно? Прежде чем предпринимать что-то, надо в действительности понимать, что случилось», — сказал Вэнс.
Как он заверил, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обстоятельства трагедии в Минабе были «полностью расследованы». «Так что этим мы и занимаемся», — добавил вице-президент.
28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны. По последним данным, погибли 175 человек — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Американский лидер позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку боеприпаса США.