Вэнс утверждает, что США не понимают полностью, почему был нанесен удар по школе в Минабе

28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны. По последним данным, погибли 175 человек — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Американский лидер позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку боеприпаса США.