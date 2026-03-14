Бахрейн сообщил об уничтожении 121 ракеты Ирана с начала конфликта

РАБАТ, 14 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Бахрейна с начала военного противостояния в регионе уничтожили более 120 ракет и почти 200 беспилотников, запущенных из Ирана по территории королевства. Об этом говорится в заявлении командования бахрейнской армии.
«ПВО страны с начала иранских атак перехватили и ликвидировали 121 ракету и 193 боевых беспилотника», — указали в армии Бахрейна.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.