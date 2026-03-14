Катар сообщил об отражении ракетной атаки Ирана

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Катара перехватили несколько ракет, выпущенных из Ирана, сообщило Министерство обороны эмирата.
Данных о числе и разновидностях сбитых ракет пока нет.
Ранее МВД Катара объявило временную эвакуацию некоторых районов страны, «пока внешняя угроза не будет устранена». Какие именно районы затронула эвакуация, не сообщалось.
