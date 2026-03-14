FAA: все аэропорты Вашингтона приостановили работу

Все аэропорты Вашингтона приостановили работу из-за сильного химического запаха в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния.
Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
«Причиной стал резкий химический запах в диспетчерском центре Potomac TRACON, который повлиял на самочувствие части авиадиспетчеров», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Уточняется, что речь идёт о национальном аэропорте имени Рональда Рейгана, международном аэропорте Даллеса и аэропорте Балтимор-Вашингтон.
Днём ранее в аэропорту Рейгана в Вашингтоне оцепили зону из-за подозрительного предмета.
