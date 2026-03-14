Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: администрация США получит $10 млрд за посредничество в сделке по TikTok

Газета отмечает, что это беспрецедентно высокий платеж за помощь властей в организации переговоров.

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Американская администрация получит около $10 млрд в качестве выплат от инвесторов за ведение переговоров и достижение договоренности с Китаем по сохранению TikTok в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, в январе после того, как США и КНР согласовали сделку о продаже американского подразделения TikTok специально созданному консорциуму — компании Silver Lake, Oracle, базирующаяся в ОАЭ MGX и другие инвесторы выплатили Министерству финансов США примерно $2,5 млрд. По условиям договоренности, они совершат еще несколько таких транзакций и доведут общую сумму платежей до $10 млрд.

Издание отмечает, что это беспрецедентно высокий платеж за помощь властей в организации сделки. Однако американские чиновники утверждают, что такая сумма объясняется «ролью, которую [президент США Дональд] Трамп сыграл в спасении TikTok для США и ведении переговоров с Пекином по этому вопросу».

Закон, обязывающий ByteDance продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году бывшим американским лидером Джо Байденом. Трамп говорил, что хорошо относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку.

В конце января 2026 года соцсеть объявила о создании TikTok USDS Joint Venture LLC — предприятия в США с контрольным пакетом акций, принадлежащим некоторым крупным американским фирмам. В состав компании вошли три управляющих инвестора — Silver Lake, Oracle и MGX, каждый из них владеет 15% акций. ByteDance сохраняет 19,9% акций совместного предприятия. Среди других инвесторов — Susquehanna, Dragoneer, DFO и другие.

