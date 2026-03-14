Трамп: США осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории

Президент США Дональд Трамп завил, что Центральное командование США по его указанию осуществило один из самых мощных бомбардировочных налётов в истории Ближнего Востока.
По его словам, США полностью уничтожили все военные цели на острове Харк.
В соцсети Truth Social глава Белого дома также написал, что американское оружие является самым мощным и сложным, которое когда-либо знал мир. Также он указал, что во время его первого срока и в настоящее время он превратил армию США «в самую смертоносную, мощную и эффективную силу в любой точке мира».
«У Ирана нет возможности защитить то, на что мы хотим напасть. Иранским военным и всем, кто связан с этим… режимом, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это не так уж и много», — заключил политик.
