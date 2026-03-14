Трамп утверждает, что США полностью уничтожили все военные цели на острове Харк

Центральное командование США полностью уничтожило все военные цели на иранском острове Харк, утверждает американский президент Дональд Трамп.
Об этом политик написал в соцсети Truth Social, отметив, что «из соображений приличия» он решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове.
«Однако если Иран или кто-либо другой предпримет что-либо, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», — добавил глава Белого дома.
Комментируя атаку на остров Харк, Трамп заявил, что США осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории.
