«Всё более антагонистический характер»: почему растёт напряжённость в отношениях США и ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила США в попытке разобщить Европу. По её словам, американцы используют против европейцев тактику, которую применяют противники ЕС. Каллас объявила об «очень непростых» отношениях с Белым домом. По её мнению, ЕС должен проявлять сплочённость в противодействии враждебной тактике Трампа. Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир посетовал на то, что Евросоюз выполнил свои обязательства по торговому соглашению с Вашингтоном «примерно на 0%». Как отмечают эксперты, у США всё меньше желания считаться с позицией ЕС, который теряет свою внешнеполитическую субъектность, а потому Вашингтон усиливает торговое и политическое давление.