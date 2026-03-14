«Всё более антагонистический характер»: почему растёт напряжённость в отношениях США и ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила США в попытке разобщить Европу. По её словам, американцы используют против европейцев тактику, которую применяют противники ЕС. Каллас объявила об «очень непростых» отношениях с Белым домом. По её мнению, ЕС должен проявлять сплочённость в противодействии враждебной тактике Трампа. Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир посетовал на то, что Евросоюз выполнил свои обязательства по торговому соглашению с Вашингтоном «примерно на 0%». Как отмечают эксперты, у США всё меньше желания считаться с позицией ЕС, который теряет свою внешнеполитическую субъектность, а потому Вашингтон усиливает торговое и политическое давление.
«Думаю, всем очень важно понимать следующее: США предельно ясно дали понять, что хотят разобщить Европу. Им не нравится Европейский союз», — заявила Каллас в интервью газете Financial Times.
По её словам, подход Вашингтона перекликается с тактикой, которую используют противники Евросоюза.
«У нас складываются очень непростые отношения», — сказала она.
Каллас утверждает, что Вашингтон стремится разобщить европейские правительства, которые по отдельности обладают меньшим весом.
«После ознакомления со стратегией национальной безопасности и стратегией национальной обороны, думаю, не должно оставаться никаких иллюзий», — отметила Каллас, имея в виду документы, обнародованные Белым домом в декабре и январе.
В них содержались призывы к «формированию сопротивления» внутри Европы и заявлялось о необходимости «скорректировать» военную поддержку континента со стороны США.
Каллас также признала, что позиция Трампа подкрепила доводы Франции и других стран, выступающих за более «автономную» Европу, которая меньше зависела бы от США, особенно в сфере обороны. Однако она предупредила, что слишком поспешные шаги в этом направлении могут оказаться контрпродуктивными.
«Нам также необходимо инвестировать в собственную оборонную промышленность… (чтобы. — RT) не складывать все яйца в одну корзину», — отметила глава евродипломатии.
По её мнению, ЕС должен проявлять сплочённость в противодействии враждебной тактике Трампа.
В то же время издание считает, что поведение Вашингтона приобретает «всё более антагонистический характер».
«Для принуждения Брюсселя к желаемым действиям президент США Дональд Трамп пускает в ход пошлины и экономические угрозы, рассматривает возможность аннексировать Гренландию и пользуется зависимостью Европы от Вашингтона в вопросах обороны и безопасности. Кроме того, его движение MAGA оказывает поддержку ультраправым, популистским и евроскептически настроенным партиям на континенте», — отмечает автор статьи.
При этом Белый дом утверждает, что европейские правительства подвергают цензуре свободу слова, препятствуют установлению мира на Украине и проводят миграционную политику, которая приведёт к «цивилизационному стиранию».
«Кроме того, Трамп поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — самого прокремлёвски и евроскептически настроенного лидера в ЕС — в его напряжённой борьбе за переизбрание в следующем месяце. Вице-президент Джей Ди Вэнс также поддерживал крайне правых кандидатов на других европейских выборах, в частности, партию “Альтернатива для Германии” на прошлогодних выборах в парламент», — пишет Financial Times.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил Каллас с «разочарованным вассалом» после её обвинений в адрес США в попытке разобщить Европу.
Позиция Вашингтона и реакция Брюсселя.
Напомним, президент США Дональд Трамп не раз выступал с резкими заявлениями в адрес ЕС. В частности, он отмечал, что Европа стала «мягкой и неузнаваемой». По его словам, в ряде стран к власти пришли политики, чрезмерно сосредоточенные на природоохранной повестке.
Позднее глава американского Минфина Скотт Бессент объявил о завершении работы над торговым соглашением с ЕС.
После этого торговый представитель США Джеймисон Грир посетовал на то, что Евросоюз выполнил свои обязательства по торговому соглашению с Вашингтоном «примерно на 0%». Он также раскритиковал затянувшуюся ратификацию. По его словам, законодательство по пошлинам «очень, очень, очень, очень много месяцев» находится в подвешенном состоянии.
По данным The Wall Street Journal, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула зал на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за резких заявлений министра торговли США Говарда Лютника. Об этом она рассказала в интервью изданию. По её словам, речь американского министра показалась ей совершенно неуместной, поскольку содержала излишне категоричную критику в адрес стран Европы. В частности, Лагард возмутило то, что представитель Вашингтона сделал особый акцент на неконкурентоспособности экономики Европы.
«США наверняка усилят давление».
Директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал несправедливым заявление Каллас, которая обвинила США в ведении гибридной войны против Евросоюза как и «противники ЕС».
«Это сравнение несправедливо, поскольку Соединённые Штаты применяют в отношении Европейского союза ровно ту же тактику, какую ЕС применял в отношении Вашингтона, вмешиваясь во внутренние дела США. На самом деле просто карма работает без выходных, и другой конец палки просто ударил Европейский союз по лбу, что является политической справедливостью, на мой взгляд», — отметил Мухин в беседе с RT.
По его словам, президент США дал точную характеристику тому, что сейчас происходит с руководством ЕС.
«О мягкости Европейского союза говорят многие. И американские власти тоже прекрасно осознают, что это мягкая аморфная структура, которой грех не поживиться. США наверняка усилят экономическое давление на ЕС. США рассматривают Европейский союз как кормовую базу, и именно это и ждёт Европу уже в ближайшем будущем», — считает Мухин.
Как отмечает со своей стороны замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, план Вашингтона — это ослабление интеграционных институтов ЕС и усиление самостоятельности стран-членов европейского объединения.
«Цель — ослабление коллективного Брюсселя и переход большей части полномочий, в том числе по внешнеэкономической политике, на уровень стран-членов Евросоюза. Вашингтон не скрывает свою поддержку в отношении национально ориентированных сил в Европе — Виктор Орбан, “Альтернатива для Германии” и многие другие. И это вызывает очень большое раздражение нынешних элит Европейского союза», — рассказал аналитик в комментарии RT.
Он также назвал справедливыми замечания торгового представителя США Джеймисона Грира о том, что Евросоюз выполнил свои обязательства по торговому соглашению с Вашингтоном «примерно на 0%».
«Европейский союз действительно не спешит наращивать импорт из Соединённых Штатов в соответствии с той сделкой, которая была заключена. Видно, как ЕС не хочет реализовывать свои обещания. Администрация Трампа недовольна тем, что Европейский союз не выполняет соглашение, поэтому возможно обострение торгово-экономических споров сторон», — отметил Суслов.
В свою очередь, как обращает внимание доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в разговоре с RT, США констатируют лишь факт того, что европейская политика становится всё более малоэффективный.
«Соответственно, у Вашингтона всё меньше желания считаться с позицией Евросоюза, который теряет свою внешнеполитическую субъектность. Торговое и политическое давление усиливается со стороны США. Европа постепенно теряет свою экономическую самостоятельность и могущество. И Вашингтон вполне обоснованно хочет этим воспользоваться», — заключил аналитик.