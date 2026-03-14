Трамп объявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили все военные цели на иранском острове Харк в Персидском заливе на фоне продолжающегося конфликта.
«Несколько мгновений назад по моему приказу Центральное командование вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на “жемчужине” Ирана — острове Харк», — написал Трамп в своей соцсети X.
По данным портала Axios, через остров Харк проходит около 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.