Аналитик объяснил, почему рубль резко ослабел к доллару

Аналитик Шнейдерман: доллар до конца марта может продолжить подрастать к рублю.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Наметившаяся на этой неделе девальвация рубля, скорее всего, сохранится как минимум до конца квартала, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Мы полагаем, что доллар до конца марта может продолжить плавно подрастать к рублю, так что уровень выше 80 может устоять. При этом сильной девальвации мы не ожидаем. Но плавная тенденция к ослаблению российской валюты, начавшаяся в первой декаде начала весны, скорее всего, будет продолжаться», — уверен он.

По его словам, прямой зависимости от цен на нефть уже нет, поскольку нефтегазовые доходы давно не основные в российском бюджете. Даже если нефть подорожает еще сильнее, на рубль это повлияет мало.

Гораздо важнее корректировка бюджетного правила и итоги заседания Банка России по ставке, намеченного на 20 марта, а также баланс спроса экспортеров и импортеров на резервные валюты. Вероятно, до конца первого месяца весны доллар направится в область 84−85 рублей, заключил Шнейдерман.