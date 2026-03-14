CNN: Иран может разрешить проход через Ормузский пролив в случае расчета юанями

Тегеран работает над новым планом по регулированию прохода нефтяных танкеров через пролив, сообщила телекомпания со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Тегеран рассматривает возможность разрешить проход через Ормузский пролив ограниченному числу танкеров при условии, что перевозимая ими нефть будет продаваться за юани, а не доллары. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

По его словам, Иран сейчас работает над новым планом по регулированию прохода нефтяных танкеров через пролив.

2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США. 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон. Американо-израильская военная операция против Ирана привела к значительному росту цен на нефть.

