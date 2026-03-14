«Открыл врата в ад». На Западе пришли в ужас от последствий ответа Ирана

Steigan: конфликт на Ближнем Востоке грозит Западу тяжелыми последствиями.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Весь Запад ожидают тяжелые и продолжительные последствия конфликта на Ближнем Востоке, пишет Steigan.

«Этот конфликт, возможно, открыл врата в ад, и в его конце Запад окажется проигравшим. Есть много признаков, что он будет долгим, чрезвычайно кровавым и дорогостоящим. США и Израиль могут проиграть как в военном, так и в политическом и моральном плане. Последствия для всего Запада будут значительными. Исход этой войны, вероятно, будет решаться не столько на поле боя, сколько через внутренние политические события в Иране, США, Израиле и соседних странах», — говорится в публикации.

Вместе с тем отмечается, что исход конфликта, по сути, решит дальнейшую политическую судьбу главы Белого дома.

«Трампу предстоят промежуточные выборы в ноябре, которые могут обернуться для него катастрофой, если он не добьется быстрой победы. Время для него истекает — оно работает на благо Ирана. Поэтому неудивительно, что Трамп уже несколько раз упоминал возможность новых переговоров с Тегераном. Однако Тегеран вряд ли отреагирует», — предполагает издание.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше