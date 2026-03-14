«Открыл врата в ад». На Западе пришли в ужас от последствий ответа Ирана

«Этот конфликт, возможно, открыл врата в ад, и в его конце Запад окажется проигравшим. Есть много признаков, что он будет долгим, чрезвычайно кровавым и дорогостоящим. США и Израиль могут проиграть как в военном, так и в политическом и моральном плане. Последствия для всего Запада будут значительными. Исход этой войны, вероятно, будет решаться не столько на поле боя, сколько через внутренние политические события в Иране, США, Израиле и соседних странах», — говорится в публикации.