Мексика заявила об историческом уровне сотрудничества с США в сфере безопасности

МЕХИКО, 14 марта. /ТАСС/. Отношения Мексики и США в сфере внутренней безопасности достигли беспрецедентно высокого уровня, страны успешно взаимодействуют в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства иностранных дел латиноамериканского государства.
«Отношения в сфере безопасности между Мексикой и Соединенными Штатами достигли исторического уровня взаимодействия. Это, в свою очередь, позволило противостоять общим вызовам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и оружия, на благо наших народов», — подчеркивается в документе.
В дипломатическом ведомстве отметили, что обмен разведывательной информацией уже привел к успешным операциям против лиц, ответственных за эскалацию насилия. В качестве примера приводятся ликвидация лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, задержание и последующая экстрадиция в США Самуэля Рамиреса, одного из самых разыскиваемых ФБР лиц, а также недавнее изъятие более 270 кг фентанила.
При этом в МИД категорически отвергли идею подчинения Вашингтону, указав, что все операции на территории страны планируются и проводятся исключительно мексиканскими силами. «Администрация президента [США Дональда] Трампа знает, что сотрудничество существует — всегда при полном уважении нашего суверенитета и территориальной целостности», — заключили в министерстве.
Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял мексиканские власти в недостаточном уровне сотрудничества в борьбе с преступными группировками и наркотрафиком. 7 марта, выступая на саммите «Щит Америки», американский лидер заявил о недостаточном уровне взаимодействия со стороны Мексики в борьбе с организованной преступностью и потребовал от соседней страны активизировать усилия.