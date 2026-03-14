Трамп утверждает, что американские войска нанесли удар по острову Харк

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, что Вооруженные силы США нанесли мощный удар по военным объектам на иранском острове Харк.
«Только что по моему указанию Центральное командование ВС США нанесло один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на острове Харк, который является для Ирана главным достоянием», — написал он в Truth Social.
Американский лидер утверждал, что «решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове». «Но если Иран или кто-то еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я незамедлительно пересмотрю это решение», — добавил президент.
12 марта председатель Меджлиса (парламент) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран перестанет сдерживаться в случае агрессии против своих островов.