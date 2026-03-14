Туск заподозрил президента Польши в подготовке к выходу страны из ЕС

Премьер Польши Туск заподозрил Навроцкого в подготовке к выходу страны из ЕС.

ВАРШАВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заподозрил президента республики Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Европейского союза.

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето, что вызвало резкую критику правительства.

«То, что происходит в политике благодаря президенту Навроцкому и господам из оппозиции — это очень опасная ситуация», — сказал Туск в эфире Польского телевидения. По его мнению, вето президента является «решающим этапом того большого поворота, который сделал председатель (лидер оппозиционной партии “Право и справедливость” Ярослав — ред.) Качиньский».

По мнению Туска, «антиевропейская кампания, которую начал Качиньский, поставила президента в безвыходную ситуацию». «Те, кто говорит, что это вход в Polexit, в выход Польши из Евросоюза, к сожалению, все больше и больше правы», — заключил он.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше