Полос Липаев: Румыния ввела надзор за предприятиями «Лукойла»

Румыния через министерство энергетики ввела надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих компании «Лукойл». Об этом сообщил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.
По линии министерства энергетики Румынии был введен надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих «Лукойлу» и назначен чиновник, отвечающий за осуществление такого надзора", — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Липаев уточнил, что надзор не следует путать с внешним управлением. Наблюдение предполагает лишь контроль со стороны государства, чтобы убедиться, что в ходе реорганизации не будут затронуты его интересы.