Полос Липаев: Румыния ввела надзор за предприятиями «Лукойла»

Румыния назначила чиновника для надзора за деятельностью «Лукойла».

Источник: Комсомольская правда

Румыния через министерство энергетики ввела надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих компании «Лукойл». Об этом сообщил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.

По линии министерства энергетики Румынии был введен надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих «Лукойлу» и назначен чиновник, отвечающий за осуществление такого надзора", — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Липаев уточнил, что надзор не следует путать с внешним управлением. Наблюдение предполагает лишь контроль со стороны государства, чтобы убедиться, что в ходе реорганизации не будут затронуты его интересы.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что санкции США против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» могут оказать негативное влияние на некоторые страны ЕС. Она добавила, что ЕК ведет постоянные консультации для уменьшения этих последствий.

