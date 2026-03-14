ВККС прекратила полномочия главы девятого арбитража Седова и судьи Стешана

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия председателя Девятого Арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судьи Бориса Стешана.
По информации РИА Новости, полномочия Седова были прекращены в связи с его письменным заявлением об отставке.
Что касается Стешана, данные о причине отставки не называются.
Седов проработал на посту председателя суда менее 1,5 лет, он был назначен указом президента 13 декабря 2024 года. Стешан был назначен судьёй в конце июня 2010 года.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России направила в Генеральную прокуратуру материалы в отношении двух судей: заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского и главы Совета судей Московской области Владимира Татарова.