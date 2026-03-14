КСИР утверждает, что использовал крылатые ракеты при атаке на базу США в ОАЭ

РАБАТ, 14 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) выступил с утверждением о применении им крылатых ракет при атаке на американскую базу Ад-Дафра, расположенную на территории ОАЭ.
«Военно-морские силы КСИР нанесли удары по штабу американских сил на базе Ад-Дафра», — говорится в заявлении корпуса о результатах 45-й волны атак по объектам США в регионе. В нем утверждается, что «крылатыми и баллистическими ракетами на базе США в ОАЭ были поражены радары раннего предупреждения и центры управления огнем».