КСИР утверждает, что использовал крылатые ракеты при атаке на базу США в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции заявил, что снаряды поразили радары раннего предупреждения и центры управления огнем.

РАБАТ, 14 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) выступил с утверждением о применении им крылатых ракет при атаке на американскую базу Ад-Дафра, расположенную на территории ОАЭ.

«Военно-морские силы КСИР нанесли удары по штабу американских сил на базе Ад-Дафра», — говорится в заявлении корпуса о результатах 45-й волны атак по объектам США в регионе. В нем утверждается, что «крылатыми и баллистическими ракетами на базе США в ОАЭ были поражены радары раннего предупреждения и центры управления огнем».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
