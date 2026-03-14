Axios: Трамп отказался от предложения Путина вывезти иранский уран в Россию

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что позиция американского лидера остаётся неизменной. По словам вице-президента, республиканец хочет остановить кровопролитие. Ещё одной целью главы Белого дома является восстановление торговли с Россией. Вэнс признал свою субъективность в этом вопросе. Несмотря на это, он назвал подход Трампа верным.