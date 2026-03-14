Трамп заявил, что сам решит, имеет ли место «капитуляция» Ирана

Президент США утверждает, что основной части ВС исламской республики «не существует».

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен сам определить, имеет или нет место «безоговорочная капитуляция» Ирана, которой он ранее потребовал от Тегерана.

Журналисты попросили американского лидера пояснить, что именно он имел в виду, когда выдвигал это требование в адрес иранского руководства. «Для меня это попросту означает, что мы находимся в невиданно доминирующем положении. Независимо от того, в состоянии они (власти Ирана — прим. ТАСС) или нет произнести эти слова или сражаться», — заявил в ответ Трамп.

«Их (иранских — прим. ТАСС) ВМС более не существуют. Их ВВС более не существуют. Основная часть их вооруженных сил более не существует», — считает президент. Согласно изложенной им информации, у Ирана не осталось ни станций радиолокационного слежения, ни системы ПВО в целом, нет контроля за обстановкой в воздушном пространстве собственной страны.

Как заявила 6 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, США сами определят, имеет ли место «безоговорочная капитуляция» Ирана. Президент как верховный главнокомандующий американскими вооруженными силами «определяет, когда Иран более не представляет угрозы Соединенным Штатам и цели операции “Эпическая ярость” полностью достигнуты», сказала Ливитт. «Тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции. Признают они сами это или нет», — утверждала она.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше