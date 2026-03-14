Трамп заявил, что сам решит, имеет ли место «капитуляция» Ирана

Журналисты попросили американского лидера пояснить, что именно он имел в виду, когда выдвигал это требование в адрес иранского руководства. «Для меня это попросту означает, что мы находимся в невиданно доминирующем положении. Независимо от того, в состоянии они (власти Ирана — прим. ТАСС) или нет произнести эти слова или сражаться», — заявил в ответ Трамп.
«Их (иранских — прим. ТАСС) ВМС более не существуют. Их ВВС более не существуют. Основная часть их вооруженных сил более не существует», — считает президент. Согласно изложенной им информации, у Ирана не осталось ни станций радиолокационного слежения, ни системы ПВО в целом, нет контроля за обстановкой в воздушном пространстве собственной страны.
Как заявила 6 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, США сами определят, имеет ли место «безоговорочная капитуляция» Ирана. Президент как верховный главнокомандующий американскими вооруженными силами «определяет, когда Иран более не представляет угрозы Соединенным Штатам и цели операции “Эпическая ярость” полностью достигнуты», сказала Ливитт. «Тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции. Признают они сами это или нет», — утверждала она.