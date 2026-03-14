Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в порту «Кавказ»

В результате атаки украинских БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района Кубани пострадали три человека.
По информации регионального оперштаба, их оперативно госпитализировали. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Также из-за падения обломков беспилотников было повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА в городе.
Кроме того, угрозу атаки БПЛА объявили в Краснодаре.
