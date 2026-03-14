По конспектам Анкалаева: UFC загнал Евлоева в тупик, но бой с Мёрфи должен расставить всё по местам

Мовсар Евлоев возвращается в октагон после полутора лет простоя. На бой с Лероем Мёрфи, который возглавит турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне, непобеждённый ингушский боец согласился под угрозой увольнения из промоушена. Несмотря на то что поединок официально не носит статус претендентского, победа в нём почти наверняка обеспечит 32-летнему не знающему поражений россиянину участие в титульном бою с Александром Волкановски.
Турнир UFC Fight Night 270 в Лондоне станет для Мовсара Евлоева без преувеличения судьбоносным. Победа над британцем Лероем Мёрфи почти наверняка выведет россиянина на долгожданный титульный бой в полулёгком весе, а поражение может не только перечеркнуть чемпионские амбиции, но и серьёзно осложнить его положение в лиге — особенно с учётом регулярных перерывов в карьере из‑за проблем со здоровьем. Последний из них длился полгода.
Евлоев не выходил в клетку с декабря 2024‑го, когда единогласным решением судей одолел Алджамейна Стерлинга. К лету он поднялся на первую строчку дивизиона и должен был сразиться с Аароном Пико. Однако за две недели до поединка бой сорвался из‑за коронавируса — уже в третий раз за несколько лет. В 2020‑м из‑за болезни не состоялась встреча с Нейтом Ландвером в Лас‑Вегасе, два года спустя — с Илией Топурией в Анахайме. Если раньше боец быстро восстанавливался, то на этот раз процесс оказался настолько тяжёлым, что он задумался о завершении карьеры.
«С прошлого боя я снялся из‑за какой‑то инфекции вроде коронавируса. Я подхватил её за две недели до боя, чувствовал себя ужасно. После этого я три месяца восстанавливался и ждал новостей насчёт нового поединка. Первые два месяца я думал, что могу завершить карьеру. Мне становилось чуть лучше, я возвращался в зал — и снова чувствовал себя плохо. Мне стало лучше только сейчас», — рассказал Евлоев в интервью Submission Radio.
15‑месячная пауза заметно осложнила его положение в титульной гонке, хотя претензии на чемпионский бой выглядят обоснованными. Победа над Мёрфи станет для него 20‑й в профессиональной карьере и десятой в UFC.
При этом матчмейкеры лиги регулярно обходили Евлоева стороной, отдавая предпочтение соперникам для Александра Волкановски. Когда весной прошлого года Дана Уайт анонсировал реванш австралийца с Диего Лопесом — бойцом, перекрывшим поражение в титульном поединке лишь одной победой, — возмутился даже сам чемпион. Он назвал более достойным претендентом непобеждённого бойца из Ингушетии.
Причина такого отношения кроется в стиле Евлоева: он действует предельно прагматично, редко идёт на риск, доминируя над соперниками в партере. Все девять побед он одержал решением судей — систематически переводя оппонентов в партер и контролируя ход боя. Такая тактика эффективна, но не вызывает восторга у публики. В руководстве организации, как известно, доминирующих грэпплеров не жалуют. Похожая ситуация долгое время была и у тяжеловеса Магомеда Анкалаева, который годами оставался в числе претендентов, прежде чем получил шанс на титул.
Дагестанец своего шанса дождался, а положение Евлоева, несмотря на победную серию и заявления об отсутствии предвзятости со стороны промоушена, остаётся шатким. По данным инсайдеров, бой с Мёрфи пришлось принять фактически на условиях ультиматума: как сообщил комментатор Давид Багдасарян, в случае отказа от участия в лондонском карде контракт с россиянином могли расторгнуть.
Особый контекст поединку придаёт и дата: готовиться Мовсару пришлось в Рамадан (18 февраля — 19 марта). Многие мусульманские бойцы избегают выступлений в период поста — именно поэтому UFC 300 два года назад прошёл без Хамзата Чимаева и Ислама Махачева.
Из российских звёзд ММА в священный месяц на турнирах организации выступал лишь Анкалаев: дату титульного боя с Алексом Перейрой он тогда не выбирал. Евлоев оказался в схожей ситуации: встречу нельзя перенести, а она к тому же пройдёт на территории соперника, куда россиянин не без проблем получил визу.
У Евлоева и Мёрфи немало общего. 34‑летний англичанин — непобеждённый ударник с девятью победами в UFC, добытыми преимущественно решением судей. При этом он добивается успеха иначе — за счёт аккуратной работы в стойке. Британец действует рационально, набирает очки без лишнего риска и тоже нередко слышит свист трибун.
Их противостояние — не просто столкновение стилей, но и расчётливый ход промоушена: очный поединок избавит лигу от одного из непобеждённых и прагматичных претендентов. Как признают оба участника главного события вечера на Арене O2, победа не гарантирует встречи с Волкановски, но без неё с мечтами о чемпионстве точно придётся попрощаться.