Трамп считает, что Мексикой фактически управляют наркокартели

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Мексикой фактически управляют наркокартели. Такое мнение президент США Дональд Трамп в очередной раз озвучил во время общения с журналистами перед вылетом в штат Флорида.
Отвечая на вопрос, касавшийся отношений между двумя странами, американский лидер заявил, что предлагал президенту Мексики Клаудии Шейнбаум «избавиться от картелей». «Но по какой-то причине она не хочет этого делать», — сказал он, добавив, что его мексиканской коллеге «не следовало отвергать это предложение».
«Она мне очень нравится, но ей следует избавиться от картелей, потому что картели, нравится вам это или нет, управляют Мексикой. Так не должно быть», — заявил президент США.
На пресс-конференции 9 марта Шейнбаум заявила, что Соединенные Штаты могли бы оказать значительную помощь Мексике в борьбе с организованной преступностью, перекрыв каналы контрабанды нелегального оружия через границу и снизив уровень потребления наркотиков.
Президент США дома регулярно обвиняет мексиканские власти в недостаточном уровне сотрудничества в борьбе с преступными группировками и незаконным оборотом наркотиков. Он неоднократно допускал возможность использования Вооруженных сил США для ликвидации картелей и отмечал, что Вашингтон готов сделать все необходимое для защиты своей национальной безопасности.