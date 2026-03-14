Трамп пообещал скорое сопровождение ВМС США в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабли американских ВМС скоро начнут сопровождать суда для обеспечения их безопасного прохода через Ормузский пролив.
«Это случится скоро», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что США готовы обеспечивать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если будет такая необходимость.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.