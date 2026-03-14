WSJ сообщает о ещё пяти повреждённых самолётах-заправщиках США на Ближнем Востоке

Ещё пять самолётов-заправщиков ВВС США были повреждены на Ближнем Востоке.
По информации The Wall Street Journal, они пострадали в ходе иранского ракетного удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии.
«Центральное командование США отказалось от комментариев. Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены», — говорится в статье.
На данный момент самолёты находятся на ремонте. Погибших в результате атаки нет.
Ранее в ВС США заявили о гибели четырёх членов экипажа упавшего в Ираке KC-135. Инцидент произошёл 12 марта на западе страны.
Центральное командование ВС США настаивает, что инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнём.
При этом агентство IRIB ранее передавало, что весь экипаж KC-135 погиб в результате поражения ракетой групп сопротивления над территорией западного Ирака.
«Военная хроника» отмечает, что сбитый над территорией Западного Ирака KC-135 является первой крупной потерей США самолётов такого типа за время операции «Эпическая ярость».