Тысячи китайских рыболовных судов выстроились в геометрические фигуры у Тайваня

По данным издания, такие мероприятия беспрецедентны по масштабу и, вероятно, связаны с подготовкой Пекина к потенциальному региональному кризису или конфликту. В Рождество 2025 года около 2000 судов выстроились в две параллельные перевёрнутые L-образные фигуры длиной около 400 км в 300 км к северо-востоку от Тайваня. Суда удерживали позиции на расстоянии всего 500 метров друг от друга в течение примерно 30 часов, несмотря на почти штормовой ветер. В какой-то момент они внезапно разошлись.