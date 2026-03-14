КСИР заявил о контроле над частью воздушного пространства Израиля

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля, сообщает телеканал Press TV.
«КСИР: значительная часть израильского воздушного пространства — под нашим контролем», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
США и Израиль начали военную кампанию против исламской республики 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.