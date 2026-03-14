Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил об уничтожении всех военных целей на острове Харк

Американские военные уничтожили все военные объекты на острове Харк. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Республиканец назвал операцию одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.

«Центральное командование США осуществило одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине иранской империи — острове Харк», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее вице-президент Ирана Захра Бехрузазар сообщила о повреждении почти десяти тысяч гражданских объектов в стране после ударов США и Израиля. Среди пострадавших объектов — около восьми тысяч жилых домов и более полутора тысяч коммерческих зданий. Также повреждения получили медицинские центры, школы и учреждения Красного Полумесяца. Бехрузазар заявила о гибели одиннадцати медицинских работников. Десятки спасателей получили ранения.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
