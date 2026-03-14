Источник сообщи о падении дрона на жилой дом в Багдаде

БАГДАД, 14 мар — РИА Новости. БПЛА, по предварительным данным, упал в ночь на субботу на жилой дом в центре Багдада, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности Ирака.
«Согласно предварительной информации, беспилотник упал на дом в районе Арсат в центре Багдада», — сказал собеседник агентства.
В интернете появились видеозаписи с места происшествия, где видны заметные разрушения жилого здания, отлетевшие куски стекла.
