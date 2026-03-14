Посол РФ: Румыния предоставила Украине помощь уже на €1,5 млрд

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бухарест направил Киеву помощь уже на €1,5 млрд. Существенную часть этой суммы составляют военные поставки, заявил в интервью ТАСС посол России в Румынии Владимир Липаев.
«По данным Фискального совета (госорган, члены которого назначаются парламентом страны — прим. ТАСС), финансовая поддержка, предоставленная Румынией Украине с февраля 2022 года по июнь 2025 года достигла €1,5 млрд. Очевидно, что значительную часть этой суммы составляют военные поставки», — указал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно заявляла, что западная помощь Киеву не станет панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и западные вооружения «будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами».
Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.