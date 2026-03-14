Встреча Владимира Путина и Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году

Лидеры России и Ирана могут встретиться в Тегеране на Каспийском саммите.

Источник: Комсомольская правда

Первая встреча президента России Владимира Путина и нового иранского лидера Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдет в этом году. В случае, если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи», — сказал посол в интервью РИА Новости.

Джалали выразил благодарность Путину за соболезнования по поводу смерти бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за поздравления его преемника.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин подтвердил неизменную поддержку Ирана со стороны России. Он также поздравил нового лидера Исламской Республики с его избранием на пост. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана.

Моджтаба Хаменеи: биография
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
