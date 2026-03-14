Встреча Владимира Путина и Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году

Первая встреча президента России Владимира Путина и нового иранского лидера Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдет в этом году. В случае, если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи», — сказал посол в интервью РИА Новости.
Джалали выразил благодарность Путину за соболезнования по поводу смерти бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за поздравления его преемника.
Ранее KP.RU сообщал, что Путин подтвердил неизменную поддержку Ирана со стороны России. Он также поздравил нового лидера Исламской Республики с его избранием на пост. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана.