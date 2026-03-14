Мирошник: амнистии для совершивших тяжкие военные преступления не будет

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя зверства ВСУ, заявил в интервью ТАСС, что за тяжкие военные преступления амнистии не будет.
По его словам, когда речь идёт о помиловании, говорится о достаточно узком перечне преступлений. Дипломат отметил, что мобилизация и участие в вооружённых формированиях — на фоне убийств, издевательств, мародёрства и пыток выглядят «даже каким-то лёгким».
«Здесь могут быть применены определённые нормы амнистии. Но никак не по отношению к тому извергу, который пришёл и изнасиловал, потом застрелил женщину в Русском Поречном. Как те люди, которые в Селидово создавали карательные бригады, которые ходили по улицам и кого видели, всех расстреливали», — сказал Мирошник.
Он ещё раз подчеркнул, что на них не может распространяться никакая амнистия, независимо ни от какой договорённости.
Ранее Мирошник допустил проведение международного трибунала против Киева.
Дипломат рассказывал, что дроны ВСУ ведут прицельную охоту на мирное население.