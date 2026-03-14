Al Hadath: в Багдаде погиб один из командиров шиитского ополчения

Он был убит во время атаки на дом в одном из районов города, сообщает телеканал.

РАБАТ, 14 марта. /ТАСС/. Один из лидеров отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» был убит при атаке на дом в одном из районов Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации в иракских службах безопасности, налет был совершен на строение в багдадском районе Аль-Арасат. Указывается, что как минимум два взрыва произошли практически одновременно. Помимо командира отрядов ополчения, по данным Al Hadath, из-за налета погибли или пострадали еще несколько человек.

Как свидетельствует телеканал Al Jazeera, в доме, который подвергся бомбардировке, находился штаб 40-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби».