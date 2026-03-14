В США после решения о санкциях признали провал плана против России

Решение Вашингтона временно снять санкции с российской нефти в существенной степени ослабляет давление, оказываемое на РФ, написала газета The New York Times со ссылкой на мнения экспертов.
Ранее американские власти на месяц отменили запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
В публикации отмечается, что такой шаг позволяет продавать сырьё по всему миру. По прогнозу министра финансов США Скотта Бессента, освобождение российской нефти от санкций способно увеличить мировые поставки на сотни миллионов баррелей и ограничить рост цен.
«Это решение — значимый поворотный момент в усилиях США оказать давление на Россию. Снятие нефтяных санкций представляет собой резкий разворот по сравнению с прошлым летом, когда администрация удвоила тарифы на Индию в наказание за её покупки нефти у России», — сказано в статье.
Журналисты также считают, что приостановка действия санкций негативно повлияет на отношения между европейскими странами и Соединёнными Штатами.
«Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить США и Европу, которая скептически относится к нападению на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию», — добавили авторы публикации.
Напомним, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп собирается наладить торговые отношения с Россией и достичь урегулирования украинского конфликта.