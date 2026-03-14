Иран не будет открывать новый фронт с мусульманскими странами, заявил посол

Джалали: Иран не намерен открывать новый фронт боев с мусульманскими странами.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иран не собирается открывать новый фронт боевых действий с мусульманскими странами Ближнего Востока в свете конфликта с США и Израилем, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Тегеран может открыть новые фронты боевых действий с США и Израилем, если конфликт в регионе продолжится.

«Мы не стремимся нанести странам региона ущерб. Послушайте, мы считаем страны региона мусульманскими — своими друзьями. И совсем не хотим открывать новый фронт между нами», — сказал посол Ирана в РФ.

При этом он отметил, что Тегеран неоднократно предупреждал, что будет отвечать на атаки с территории стран Ближнего Востока, и доводил не только публично, но и по дипломатическим каналам эту информацию до своих соседей.

«Думаю, что это вполне рациональное действие, поскольку мы не можем позволить использование баз в таких-то странах для нападения и убийств нашего населения. Однако мы ни в коем случае не хотим воевать с соседними странами, мы хотим жить в мире и спокойствии», — пояснил посол.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

