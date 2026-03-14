Посол Джалали: встреча Путина и Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году

Первая встреча президента России Владимира Путина и нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи потенциально может состояться в этом году в ходе Каспийского саммита в Тегеране.
Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, при этом уточнив, что для проведения соответствующего саммита для начала необходимо миновать период текущего конфликта с США и Израилем.
«Конечно, всё это нужно оставить на время… В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдёт в этом году. В случае, если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи», — сказал дипломат.
Джалали также добавил, что Иран благодарен Путину за соболезнования по поводу гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также за поздравления его преемника.
О том, что совет экспертов исламской республики избрал новым верховным лидером Ирана Моджтабу Хаменеи, стало известно 9 марта.
В этот же день российский лидер Владимир Путин поздравил Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана.